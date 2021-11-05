الحلبي: استقالة قرداحي فاتحة لاستئناف الحوار والحكومة هي الأمل الأخير لخروج لبنان من محنته

A + A -

رأى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن "استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي هي المخرج الوحيد راهنًا للخروج من الأزمة الأخيرة الحاصلة مع دول الخليج عمومًا"، آملًا باستمرار عمل الحكومة، "لأنها الأمل الأخير الباقي لخروج لبنان من محنته".

وقال الحلبي في تصريح لـ "الأنباء": "بعد عودة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من زيارته الخارجية وإتاحة المجال له للقاء مع كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين في مؤتمر المناخ من ناحية، والمعنيين بالشأن اللبناني من ناحية ثانية، يشدد دولته في هذا المجال على تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، كفاتحة لإعادة العلاقات مع الدول الخليجية؛ لأن الحكومة بحسب سياستها وبيانها الوزاري حريصة كل الحرص على أحسن العلاقات مع العالم العربي، وأنه لا يجوز للبنان أن يكون مصدر ضرر لأي من الدول العربية، وفي التمسك بالحضن العربي الذي ينتمي إليه هذا البلد أكان في وثيقة الوفاق الوطني أو التاريخ المشترك بين هذه الشعوب".