living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الحلبي: استقالة قرداحي فاتحة لاستئناف الحوار والحكومة هي الأمل الأخير لخروج لبنان من محنته

5
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن "استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي هي المخرج الوحيد راهنًا للخروج من الأزمة الأخيرة الحاصلة مع دول الخليج عمومًا"، آملًا باستمرار عمل الحكومة، "لأنها الأمل الأخير الباقي لخروج لبنان من محنته".

وقال الحلبي في تصريح لـ "الأنباء": "بعد عودة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من زيارته الخارجية وإتاحة المجال له للقاء مع كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين في مؤتمر المناخ من ناحية، والمعنيين بالشأن اللبناني من ناحية ثانية، يشدد دولته في هذا المجال على تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، كفاتحة لإعادة العلاقات مع الدول الخليجية؛ لأن الحكومة بحسب سياستها وبيانها الوزاري حريصة كل الحرص على أحسن العلاقات مع العالم العربي، وأنه لا يجوز للبنان أن يكون مصدر ضرر لأي من الدول العربية، وفي التمسك بالحضن العربي الذي ينتمي إليه هذا البلد أكان في وثيقة الوفاق الوطني أو التاريخ المشترك بين هذه الشعوب".
وردًّا على سؤال عما إذا كانت استقالة وزير الإعلام المخرج الوحيد للحل الآن، قال الحلبي: "يبدو انها قد تشكل فاتحة لاستئناف الحوار، وهذا الأمر يعود إلى المعنيين في بت الأمر، وإننا بانتظار الخطوات في هذا السياق".
وحول مستقبل الواقعين السياسي والعام بهذا الخصوص، قال: "إن شاء الله أن تكون الأمور على أفضل حال وأن تستمر هذه الحكومة، لأنها الأمل الوحيد الباقي في لبنان لكي يحصل بلدنا على المزيد من المساعدات، وتفتح له الآفاق مع الدول الخارجية، حيث المصدر الوحيد لخروج لبنان من محنته".
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout