واشنطن "مُلتزمة" بدعم الجيش

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أكّد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك مكنزي، اليوم الجمعة، أن "الجيش اللبناني يواصل توفير الاستقرار والأمان للشعب اللبناني في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية".



وأضاف في بيان نشرته القيادة المركزية بمناسبة لقائه قائد الجيش العماد جوزاف عون في تامبا بفلوريدا: "نحن ندرك أن الجيش اللبناني هو التعبير الوحيد عن القوة العسكرية في لبنان، ونلتزم بدعمه قدر الإمكان".

وفي وقت سابق، ذكرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن "عون اجتمع في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، حيث بحثا التحديات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".