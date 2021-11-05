متعاقدو المهني والتقني أعلنوا الإبقاء على الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب

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شكرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، "جميع الزملاء في التعليم المهني والتقني الرسمي، الذين شاركوا في الاعتصام"، مؤكدة ل"بقية الزملاء ضرورة المشاركة في أي تحرك مطلبي في المستقبل القريب، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن عموما، والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم المهني والتقني الرسمي".



وثمنت "درجة التنسيق العالية مع الرابطة"، مؤكدة "حرصها على ضرورة رصّ الصفوف بين اللجنة والرابطة، لما لذلك من أهمية قصوى للحصول على حقوقنا، متعاقدين وملاكا في التعليم المهني الرسمي".



وأشارت إلى أنها "تنظر بشكل إيجابي كبير لموقف معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي، وتنتظر تحقيق الوعود التي قدمها إلينا في الاعتصام"، شاكرة ل"المديرة العامة الدكتورة هنادي بري وقوفها الدائم بجانب مطالب المتعاقدين المحقة".



وتوجهت إلى الطلاب، معاهدة إياهم "التعويض عليهم ما فاتهم من دروس"، داعية "جميع الزملاء إلى البقاء على استعداد كامل لأي عمل نقابي"، مشيرة إلى أنها "تبقي على الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق المطالب. وكذلك، تبقي على اجتماعاتها مفتوحة".