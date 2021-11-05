وزير الثقافة التقى رئيس "الكونسرفتوار" والفنانة هبة قواص

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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالوزراة اليوم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" الدكتور وليد مسلم، وتم البحث في التحديات التي تواجه هذا المرفق وعدد من الامور الممكن اجراؤها من قبل الوزارة لتفعيل نشاطات المعهد وتذليل ما يواجهه من عقبات نتيجة الاوضاع السائدة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الادارة: امينة بري، هبة قواص، جمال ابو الحسن، عبده منذر، مريم غندور ومفوض الحكومة نوال المكاري.

إلى ذلك، التقى المرتضى الفنانة هبة قواص، وكانت جولة أفق ثقافية شاملة تم خلالها رصد الواقع والاستشراف لمستقبل ثقافي افضل.

واستقبل المرتضى وفداً من لجنة تطوير القوانين وحسن تطبيقها برئاسة المحامي الشيخ زياد حمادة، ضم المحامين الشيخ الياس كسبار وخليل نادر ونهاد مدور والدكتور الكسندر صقر.

وخلال اللقاء، تم التداول في شؤون عامة حقوقية وسياسية.