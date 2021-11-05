قرداحي لن يستقيل ولا اجتماع للحكومة واستقالة ميقاتي وُضعت جانبًا

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أشارت معلومات للـLBCI، إلى أن "الازمة الحالية "مكانك راوح"، على رغم محاولات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للحل، وما زلنا ندور في نفس الحلقة في ظل رفض وزير الإعلام جورج قرداحي الاستقالة وتضامن حزب الله معه".

ولفتت المعلومات، إلى أن "رئيس الحكومة يدرك ان الوزراء الشيعة لن يشاركوا في اي اجتماع للحكومة بانتظار البت بموضوع كف يد القاضي طاري البيطار"، واعتبرت أن "ميقاتي يعول على ما يمكن ان تنتج عنه الاتصالات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، والتي تعتبر ان الحل يجب يكون مزدوجًا بين مسالة البيطار واستقالة قرداحي".