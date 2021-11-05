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وزير الزراعة: الكلام عن سوق بديل إثر الأزمة مع دول الخليج غير صحيح

5
NOVEMBER
2021
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إثر زيارة قام بها وزير الزراعة عباس الحاج حسن للعاصمة الأردنية ولقائه وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات علّق الحاج حسن: "إلتقينا معالي وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات وتربطنا علاقات طيبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مجال تبادل الصادرات الزراعية من بيروت وعمان وإليهما. وكانت مباحثاتنا جدية هادئة أخوية في كل ما كان قد اتفقنا عليه سابقًا من استيراد وتصدير من الروزنامة الزراعية. إن الزيارة إلى الأردن اليوم هي لترتيب هذه العلاقة الأردنية اللبنانية في مجال الزراعة والأسبوع القادم نتوجه نحو مصر كذلك لترتيب التبادل وتطويره."
وأضاف: "تم أيضًا البحث في آلية تطوير التبادل التجاري في ما خص القطاع الزراعي بيننا وبين الأخوة الأردنيين."
وتابع مبشرًا اللبنانيين بأن هناك بشارة جيدة أنه لم يعد هناك أي حاجز أمام المحاصيل اللبنانية، من حيث تحديد كمية الصادرات إلى الأردن.
وفي حديث تلفزيوني، وجه الوزير شكره لوزارة الزراعة الأردنية والقيادة الأردنية على المكرمة فيما يخص موضوع العنب والتفاح والبطاطا وغيرها، والتشديد على تصدير هذه المحاصيل من دون عوائق، مع احترام لبنان كما السابق لكل عمليات الفحوص لكل شحنة على حدة لتلافي أية إشكالية قد تعكر صفو هذه العلاقة الطيبة مع المملكة الأردنية الشقيقة.
وقال الوزير عباس الحاج حسن إنه "جرى الإتفاق مع الجانب الأردني على توسيع سلة المستوردات الزراعية الأردنية ولفتتني الإيجابية مع وزير الزراعة الأردني الذي شدد على أن قرارًا من الملك الأردني أن يكون هناك دعم مطلق للبنان ونحن كلبنانيين نشكر جلالته والحكومة الأردنية والشعب الأردني الطيب المضياف على هذه الثقة،" متمنيًا أن "يكون الدور الأردني في الزراعة والصناعة والإقتصاد والسياسة كما عهدناه دومًا توفيقيًا لما فيه الخير لبيروت ولعمان كما لبقية العواصم العربية".

 

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