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لاننا أناس لا نتعب- سمير مسرة

5
NOVEMBER
2021
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كتب سمير مسره

كلما اختليت بنفسي قليلا" لمراجعة خياراتي السياسة واتأكد ان كانت صائبة او خاطئة، تزيد قناعاتي ان الطريق الذي اخترته هو الصحيح والانسب الذي يستطيع ان ينقذ لبنان من الكورارث المتتالية الموروثة من منظومة حكمت لبنان منذ اكثر من اربعين سنة. كلما راجعت خياراتي، تتعمق ثقتي بنضال خاضه في يوم من الايام شعب وتيار وجيش ضد الاحتلال فانتصروا، وهم الآن يكملون المسيرة سالكين دربا"وعرا" فيه من الخطورة ما يفوق بكثير ذلك الذي واجهناه سابقا". فمعركتنا طويلة وهي مع عقلية تسلطية انتجت مافيات وكارتيلات في معظم قطاعات الدولة، وهي ايضا" مع سلوك تبعي لاحزاب ومنظمات غير حكومية ابت الا ان ترتبط بتعليمات الخارج حسب الظروف.

لهؤلاء المتحالفين العاملين على محاولة اسقاط العهد نقول، ان مهما اشتد هجومكم، وازدادت قلة اخلاقكم، وعلت نبرتكم، وتنوعت اساليب ضغطكم؛ فلن تستطيعوا ان تؤثروا على وعي اللبنانيين الذين بمجملهم كشفوكم واصبحوا يعرفونكم جيدا". أنهم يدركون اكثر من اي وقت مضى ان ليس لديكم اي مشروع يرسم مستقبلا"اصلاحيا" للبنان، واي نية لمكافحة الفساد فيه. لقد اوكلوا اليكم دورا" بروباغنديا" وسخا" خاليا" من اي افق يراعي خصوصيات هوية لبنان الغنية والمتنوعة القائمة على التصدي للازمات بالحوار وليس بالعراك وتأجيج الفتن.

لقد ظن العهد صادقا" ومعه كل الاوادم ان مرحلة ما بعد انتخابات 2018 هي الفرصة المثلى لبدء هذا الحوار. فاذا بهذه الاحزاب والمنظمات الغدارة ترفع المتاريس بوجهه منذ اليوم الاول. فمنهم من جاهر بالعمل فورا" على افشال المسيرة اثناء وبعد انتهاء جلسة الانتخاب. ومنهم من بادر الى خرق ورقة النوايا الحسنة واصفا" شريكه فيها بالفاسد كما لو انه لم يكن كذلك عندما وقعا سوية" عليها. ومنهم من قاطعه بسبب غيرته وحرده. ومنهم من حمله خطيئة خسارته الانتخابات بدل ان يبحث في بيئته الداخلية عن اسباب هذه الخسارة. ومنهم من ظن ان تسلقه على شجرة التيار الانتخابية المثمرة ستسمح له بتبوؤ مراكز هامة في القطاع العام، فاذا به يقع وتبتلعه الكراهية. ومنهممن لم يتقبل كيف ان شعبية" واسعة" حضنت شخصية" شابة" جديدة" من خارج نادي الاقطاع دخلت في الحياة السياسية وفاجأت الجميع بذكائها وقدراتها وسرعتها المعترف بها دوليا". ومنهم اخيرا" من يريد فرملة الفريق التياري في الدولة لانه الوحيد الذي يعمل، ويقترح، ويبادر، ويطرح الافكار، ويقدم الحلول الممكنة؛ بينما لا نسمع صوت هذه الاحزاب والمنظمات الا في حلقات اوركيسترات الذم والشتم.

لهؤلاء المتحالفين الطارئين، نقول:موعدنا معكم سيتجدد، وسيرتنا ستترسخ لاننا اناس لا نتعب.
"لاقونا على الانتخابات"

سمير مسرة,
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