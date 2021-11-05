living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الالاف من بذور الاسماك في ميناء صيدا نفقت ودعوة الوزارات المعنية لفتح تحقيق

5
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعلن رئيس جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا كامل كزبر، نفوق كمية كبيرة من بذور الاسماك ( العقيص) تقدر بالالاف شوهدت اليوم تطفو على سطح الماء في حوض ميناء الصيادين في صيدا”، لافتا الى انها “ليست المرة الاولى التي يحصل مثل هذا الامر، فقد لاحظنا ذلك منذ نحو شهر، واليوم تكرر بهذه الكمية”.
وعن سبب نفوق الاسماك، قال كزبر: “يوجد مصب لتكرير مياه الصرف الصحي في المكان، وأتخوف من تسرب مواد كيميائية في هذا المصب أثرت على الاسماك وأدت الى نفوقها، باعتبار ان المصب موجود منذ زمن والمياه الاسنة لا تؤثر عادة على حياة هذا النوع من السمك”.
وأعلن “اننا كجمعية، تواصلنا مع ادارة معمل تكرير مياه الصرف الصحي في سينيق وأبلغناها بالامر وبضرورة المعالجة”، مشيرا الى ان “المعمل كان يعاني من نقص في مادة المازوت التي أثرت على تشغيل الشفاطات والمضخات، وقد وعدوا بمتابعة الامر ومعالجة الخلل”.
وناشد كزبر كلا من وزارتي الطاقة والزراعة “معالجة هذه المشكلة في اسرع وقت، حفاظا على الثروة السمكية، وفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء نفوق هذه الكمية من الاسماك”.
مدير محطات الصرف الصحي
ولفت مدير محطات الصرف الصحي في منطقة صيدا وممثل الشركة الملتزمة بصيانة وتشغيل هذه المحطات، مؤسسة سابا مخلوف للتعهدات التجارية، ديب متري الى ان “تقنية عملنا في تكرير المياه تتمثل باستقبال المياه الاسنة وضخها الى المحطة الرئيسية في سينيق ومن ثم نعود ونضخها في مياه البحر على بعد مئتي متر وعمق 27 مترا، ولم يتغير الأمر، الا اننا نعاني ومنذ نحو ثلاثة اشهر نقصا في مادة المازوت لتشغيل مولدات الضخ نتيجة عدم توفر السيولة اللازمة، الامر الذي اضطرنا الى استقبال المياه وضخها عبر محطتي m1و m3 ومن ثم ضخها مباشرة الى مياه البحر بدل ضخها الى المحطة الرئيسية”.
وقال: “ان هذه التقنية، والتي هي بعلم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، لا تؤثر بطبيعة الحال على الثروة السمكية ولا يمكن ان تكون سببا في نفوق هذه الكمية من الاسماك”، مشيرا الى ان “هناك امكانية اختلاط مياه الصرف الصحي مع ما يصدر عن معامل موجودة في المنطقة تحمل مواد معينة وقد تكون تسببت بنفوق الاسماك وليس بطريقة عمل المعمل”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout