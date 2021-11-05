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للمرة الأولى.. قناة إسرائيلية تجري مقابلة مع صحافية لبنانية!

5
NOVEMBER
2021
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انتشر على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لمقابلة صحفية أجرتها قناة إسرائيلية مع كاتبة لبنانية، حيث تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها بالنسبة للإعلام الإسرائيلي الذي يستضيف لبنانيين على الهواء مباشرة.


وقامت قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية باستضافة الكاتبة والصحفية اللبنانية، ماريا معلوف، وهي المقابلة الأولى من نوعها مع شخصية لبنانية.


وهاجمت ماريا معلوف في مقابلتها "حزب الله"، معتبرة بحسب كلامها أن "الحزب يسيطر على لبنان وحكومته وأن الأزمة الأخيرة مع السعودية هي دليل على أن الحزب وصل إلى مرحلة إبعاد لبنان عن محيطه العربي وقام باختطافه وأرجع البلاد إلى الوراء".


وقالت معلوف إن "نصرالله قاتل حيث قتل أطفال اليمن وسوريا والمواطنين في مرفأ بيروت"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها هربت من لبنان بسبب التهديدات لها.


وأشارت معلوف إلى أنها تخطط لزيارة إسرائيل قائلة أن لديها حلم بزيارة الكنيسة بيت لحم ومسجد الأقصى.

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