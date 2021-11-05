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أسرار الصحف ليوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021

5
NOVEMBER
2021
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البناء

خفايا

قال مرجع نيابي إن خريطة طريق الرئيس نجيب ميقاتي لا تبدو بحجم الاسم بخصوص الأزمة مع السعودية بل لتفاهمه مع واشنطن وباريس لبقاء الحكومة برسم مسافة بينه وبين موقف الثنائي من قضية القاضي بيطار ومثلها مطلب استقالة وزير الإعلام من دون أفق خريطة طريق للحل مع السعودية.

كواليس

يقول دبلوماسي مخضرم إن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب استخدم مهاراته الدبلوماسية في استعمال لعبة تسريب كلام مسجل أوهم من سربوه بأنه ليس للنشر فوجه رسائل عدة عبره واستضاف الأميركيين في خلية الأزمة فنقل الصراع الأميركي- السعودي إلى السطح ونفى هيمنة حزب الله على الحكومة.

الجمهورية

سمع أحد الوزراء من مسؤولين في دولة كبرى أنهم لا يعولون على الحكومة في أن تتمكن من إجراء إصلاحات بل إن أقصى ما يمكن أن تقوم به هو إدارة الأزمة والتحضير لإجراء الإنتخابات.

يلاحظ زوار مرجع سياسي أنه غاضب من سلوك أحد التيارات ومواقفه في هذه المرحلة أكثر من أي مرحلة أخرى.

قال مرجع سياسي تعليقاً على زيارة ميقاتي إلى قمة المناخ إنه كان عليه العودة منذ اللحظة الأولى بعد الأزمة مع الخليج لمعالجة الوضع الحكومي.

اللواء

همس

احتل موقع حزب بارز في السياسات الداخلية حيزاً من المناقشات حول سبل المساعدة الدبلوماسية للبنان للخروج من المأزق..


غمز

يتحرك وزير معني، في إطار البحث عن مخارج لتعطيل مرافق الدولة، من دون وضوح الأفق في ضوء الخطر الذي يهدّد التضامن الحكومي..

لغز

يستمر التجاذب حول الوضعية المقبلة لمسار التحقيق في انفجار المرفأ، في ضوء تقدُّم التفاوض أو تخلّفه حول مسارات التسويات!

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