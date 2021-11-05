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عناوين الصحف ليوم الجمعة 5 تشرين الثاني 2021

5
NOVEMBER
2021
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الأخبار

«السعودية - ليكس»: الحريري وخاشقجي فضحانا!
رئيس الحكومة يطلب جلسة لإقالة قرداحي واسترضاء الرياض: «تسوية» ميقاتي لا تمرّ
‫لا «معجزة» حاضرة لوقْف الهجوم: واشنطن تسابق الزمن لـ«إنقاذ» مأرب
‫تقدّم على «جبهة» الكهرباء: واشنطن تعفي الغاز المصري من «قيصر»

البناء

ميقاتي يتوج الدعم الخارجي بتحصين رئاسته بمسافة عن الثنائي في قضيتي بيطار وقرداحي
خلط أوراق داخلي بتفاهم بعبدا والسراي… وحزب الله على موقفه… وجعجع على الخط
الحكومة مجمدة لغياب الميثاقية والنصاب عن أي اجتماع… ولا استقالة لرئيسها أو وزرائها

الجمهورية

لا إستقالة ونصائح بالصبر
ميقاتي يطمئن الخارج وينتقد الداخل..والبــيطار على طريق التنحية
أهالي عين الرمانة: أفرجوا عن أولادنا

اللواء
عون وحزب الله يرفضان التبريد مع الخليج: لا إقالة لقرداحي!
ميقاتي في دائرة «الخيارات المحسومة» وتحذيرات من نصب متاريس في مجلس الوزراء

نداء الوطن

مسلسل "كفّ البيطار" يتواصل... وأهالي الشهداء: السلطة تطمس الجريمة
خطاب ميقاتي: "بحكيك يا قرداحي لتسمع يا حزب الله"!

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