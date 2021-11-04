ماريو عون رداً على ال-MTV ؛ كان من الضروري طرح بعض الأسئلة التوضيحية حول حقيقة الأرقام والإحصائيات

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غرد النائب ماريو عون حول تقرير ال-MTV وقال :

رداً على ما ورد في هذا التقرير كان من الضروري طرح بعض الأسئلة التوضيحية حول حقيقة الأرقام والإحصائيات التي تم من خلالها الحكم على تراجع شعبية ماريو عون لصالح المرشحين المحتملين الآخرين وبالتالي وضعه بدائرة الخطر. على ماذا استندتم وما الإفادة من نشر مقال دعائي للحرتقة في هذا الظرف بالذات حيث مجرد التفكير بالترشح ليس ترفاً بل مشاركة بتحمل المسؤولية، علماً أن النتائج الموجودة لدينا تشير إلى أن الموقع الأول بين الرفاق من مرشّحي التيار الذين نكن لهم كل المحبة والإحترام هو للدكتور عون.نبقى بانتظار الرد على تساؤلنا مع الشكر.



