قاضٍ لبناني يعلن اعتكافه عبر منشور على فيسبوك: وصلت الى حالة "القرف"

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أعلن القاضي شادي قردوحي في منشور له عبر حسابه على "فايسبوك"، اعتكافه عن حضور جلسات محكمة الجنايات، وكتب:

"انا القاضي شادي قردوحي أعلن اعتكافي عن حضور جلسات محكمة الجنايات المنتدب لها لحين مراعاة احكام القانون وعدم التمييز بين ضعيف ونافذ اذا ان ضعيفاً ارتكب جرم سرقة دراجة نارية نحكمه بالاشغال الشاقة لثلاث سنوات فيما متهم بجناية قتل قد يفلت من العقاب بسبب نافذ أو نفوذ مستتر ..... القضاء بحالة موت سريري في لبنان ، الانتفاضة القضائية يجب أن تتحول الى ثورة قضائية لاجتثاث الفاسدين . ( اليوم نزلت عن قوس محكمة الجنايات في روميه وقاطعت الجلسات لأنني وصلت الى حالة " القرف " اذ أن القانون ممنوع تطبيقه بحق أصحاب النفوذ حتى في جنايات القتل العمد )"