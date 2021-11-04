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تسليم وتسلم بين الشيخين حسن وأبي المنى لمشيخة العقل

4
NOVEMBER
2021
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تمت اليوم، عملية التسليم والتسلم بين شيخ العقل نعيم حسن والشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، وذلك بعد انتخاب الشيخ أبي المنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز بتاريخ 30 أيلول 2021، وتخلل الحفل كلمة للشيخ حسن، اثنى فيها على “التعاون مع مجلس الادارة وكذلك مع الجهازين الإداريين في المجلس المذهبي ومشيخة العقل طيلة فترة ولايته”، متمنيا “لسماحة الشيخ سامي ابي المنى التوفيق والنجاح في استمرار المسيرة وتحمل هذه المسؤولية لخدمة الطائفة والوطن”.
الشيخ ابي المنى
وشكر الشيخ أبي المنى الشيخ حسن “محبته واحتضانه ورعايته الدائمة”.وقال:”اننا نستمد من هذه التجربة وتعاون الجميع الإرادة على العمل لمواجهة المرحلة المقبلة على المستويات كافة. ونيتنا العمل بإرادة وعزم على امل ان تسمح لنا الظروف بذلك بتحقيق ما نصبو اليه جميعا”. أضاف: “نتسلم اليوم مهمة كبيرة ومسؤولية رفيعة وصعبة، لكنها محببة حيث فيها رسالة مهمة لطائفة الموحدين الدروز وللوطن بشكل عام، بإرادة الجميع وتضحياتهم أيضا”.
وتوجه الى الشيخ حسن بالقول: “في عهدكم تحققت الكثير من الإنجازات وليس كل شيئ يقاس بالحجر والبناء، وانما بالعمل الدؤوب وقد لمسنا ذلك عن قرب وكنا الى جانبكم في مراحل عدة، لاجل البناء المؤسساتي والمنظم، والكلام الذي كان يصدر أحيانا من دون حقائق وفيه بعض التجريح لا يخفي حقيقة جهدكم المقدر. انتم تسلمتم الولاية من دون ان يكون هناك مؤسسة وتنظيم، بينما نتسلم نحن منكم مؤسسة منظمة وعملا مؤسساتيا متقدما، سنسعى باذنه تعالى للحفاظ عليه وتطويره من خلال الارادة الصلبة وتعاون الجميع”.
عقب ذلك قدم الشيخ نعيم حسن للشيخ ابي المنى ولأعضاء مجلس الإدارة والقضاة والمدراء دروعا تقديرية على الجهود التي بذلوها خلال ولايته في مشيخة العقل.
استقبالات
والتقى الشيخ حسن والشيخ ابي المنى في دار الطائفة وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي الذي وصفها بأنها “وداعية للشيخ حسن، ومباركة مجددا للشيخ ابي المنى”، وجرى خلال اللقاء استعراض قضايا وطنية عامة.
كذلك، التقيا وفد جمعية “الغد للتنمية والإسكان”، ضم الوزير السابق عادل حمية، وامين الحلبي، والمهندس نديم نمور، وتناول البحث أمورا متصلة بعمل واهداف الجمعية.

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