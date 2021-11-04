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فياض التقى وزير النفط العراقي...على ماذا اتفق الطرفان لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان؟

4
NOVEMBER
2021
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اجتمع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض مع وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار اسماعيل في مبنى وزارة النفط العراقية بحضور ممثلين عن شركة سومو والمدير العام للنفط المهندسة اورور فغالي ومستشار الوزير الاستاذ داني سماحة والسفير اللبناني في العراق الاستاذ علي الحبحاب والملحق الاقتصاددكتور صلاح صالح ، حيث خلص الاجتماع الى المسائل الاتية:
⁃ الاشادة بالدعم المستمر من الجانب العراقي حكومة وشعبًا والرعاية المباشرة من دولة ألرئيس الكاظمي للبنان عبر تزويد بكميات الفيول أويل لتأمين استمرارية عمل قطاع الطاقة في لبنان خاصةً في الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع الكهرباء.
⁃ حسن ادارة العقود الموقعة بين الطرفين ، وتأكيد وزير الطاقة والمياه اللبناني بان المبالغ المتوجبة على الجانب اللبناني لقاء الكميات النفطية المسلمة يأتي استيفاؤها في إطار تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
⁃ إتفق الطرفان على استكمال مقررات اجتماع دولة ألرئيس نجيب ميقاتي مع دولة ألرئيس مصطفى الكاظمي من اجل رفع وتثبيت الكميات المسلمة الى لبنان، واعادة جدولة مواقيت التسليم لرفع مستوى انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.
⁃ عقد اجتماع فني مع مسؤولي شركة سومو بحضور الوزيرين للبحث في المسار التنفيذي لتسليم النفط الاسود العراقي.

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