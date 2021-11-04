بري عرض التطورات مع ميقاتي والتقى بو حبيب وبحث مع أكرمان في العلاقات مع المانيا الاتحادية

A + A -



استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات.

وغادر الرئيس ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح .



والتقى الرئيس بري وزير الخارجية والمغتربين عبد الله ابو حبيب الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.



وكان بري إستقبل المدير العام لإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان، في حضور سفير المانيا في لبنان أندرياس كيندل، حيث تم البحث في الاوضاع العامة في لبنان المنطقة والعلاقات بين لبنان والمانيا الاتحادية.