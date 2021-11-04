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وصول مستوعب محمل بحليب الاطفال مساعدات من كندا

4
NOVEMBER
2021
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وصل الى لبنان آتيا من كندا، المستوعب الخامس عشر من ضمن الحملة الانسانية التي تقوم بها جمعية Lebanon Strong بشخص رئيستها دنيا بخيت وهمسا دياب فرحات، محملا بحليب للاطفال من عمر صفر الى 3 سنوات.

وسيتسلم هذه الحمولة عدد من الجمعيات، منها جمعية روتاري بفروعها الـ 28، و"عامل" وجمعيات صغيرة أخرى، في حضور سفيرة كندا في لبنان Chantal Chastenay وستوزع على اولاد الجيش اللبناني وشريحة كبيرة من الاطفال في مختلف المناطق اللبنانية.

وعن كيفية التحضير والاعداد لهذه الحملة، قالت بخيت: "لقد اطلقنا حملة عبر موقع Fundme المخصص لجمع التبرعات، بالتعاون مع الصديق وسيم الجراح. وفي فترة قياسية استطعنا جمع 50 ألف دولار ثمن 18 الف "فورمولا بايبي"، قمنا بتوضيبها وارسالها الى لبنان بغية تأمين غذاء الاطفال من عمر صفر حتى 3 سنوات".

واضافت: "في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، نجد انفسنا ملزمين بمد يد المساعدة لاهلنا الذين يعانون أمرين، الاول عدم توفر الاموال لشراء المنتجات الغذائية وحليب الاطفال، والثاني فقدان هذه المنتوجات حتى لو توافرت الاموال. من هنا ركزنا في هذه الحملة على حليب الاطفال الذي سيتم توزيعه في حضور سفيرة كندا في لبنان".

وعن المشروع المقبل قالت فرحات: "منذ الكارثة التي حلت بلبنان جراء الانفجار الآثم الذي طال مدينة بيروت ونحن نقوم بإرسال المستوعبات المحملة بالمواد الغذائية والادوات الطبية وغيرها، وها نحن مع موعد توزيع الحليب في لبنان. ونستعد لاطلاق المستوعب الـ 16 والمحمل بالمواد الغذائية والادوات الطبية والمواد لزوم المستشفيات كما كراسي للمعاقين، اضافة الى ادوية لزوم مرضى غسيل الكلى".

وفي الختام تمنت كل من بخيت ودياب ان "يعود الاستقرار الى لبنان ويرتاح اهله من هذا الظلم والقهر الذي يسيطر عليه".

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