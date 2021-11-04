حزب الله يحمّل السعودية هذه المسؤولية

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أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عزالدين، خلال تلاوته بيان الكتلة بعد إجتماعها الأسبوعي، إلى "أننا نجدّد عهدنا في المضي بنهج المقاومة حتى تحرير أرضنا"، موضحاً "أننا نحمّل السعودية مسؤولية إفتعال الأزمة الأخيرة على لبنان".



ولفت إلى أن "كتلة "الوفاء للمقاومة" ترفض وتدين الإملاءات الخارجية في عمل الحكومة"، مشدداً على "أننا نتمسّك بموقفنا من المحقق العدلي طارق البيطار، خصوصًا مع إثبات تجاوزه حدّ السلطة".



وأكد عزالدين، "وقوف الكتلة مع الأسرى الفلسطيين في وجه الإحتلال الإسرائيلي"، مطالباً بـ"أوسع حملة تضامن معهم، ضد هذا العدو".