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إلى اللبنانيين.. حذار الوقوع ضحايا هذه المنصة الالكترونية!

4
NOVEMBER
2021
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، ما يلي:


"وقع عدد كبير من المواطنين ضحية عملية احتيالية كبرى قامت بها منصة الكترونية تدعى binances fund، حيث اوهمت المستخدمين ان بامكانهم الاستثمار فيها وجني ارباح كبيرة ومغرية.

وبعد مسارعة هؤلاء الى توظيف اموالهم فيها وازدياد عددهم بشكل كبير بغية الربح السريع، عمدت المنصة الى اغلاق صفحتها على الانترنت وسلبت المستخدمين اموالهم. وبعد عدة أيام من اقفال هذه المنصة، قامت الجهة ذاتها باطلاق منصة احتيالية اخرى تحتوي على نفس الشكل والبيانات وعملية الاستثمار انما تحت اسم جديد هو BNF Investment.
بعد المتابعة والتدقيق تبين وجود منصات عديدة مشابهة للمنصتين الاحتياليتين المشار اليهما اعلاه.


بناء عليه، تدعو المديرية العامة للامن العام المواطنين الى وجوب الحذر من الوقوع ضحايا عمليات احتيال على شبكة الانترنت وتنبههم من مخاطر استخدام منصات جديدة مشابهة لمنصة binances fund لانه من المؤكد انهم سيتعرضون لنفس عملية النصب والسرقة".

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