درغام: لا يجوز لأيّ فريق أن يحول دون انعقاد مجلس الوزراء

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اعتبر النائب أسعد درغام أن "مسألة الأزمة بين لبنان والسعودية ليست مرتبطة بتصريح وزير أبدى رأيه في ملف معين قبل أن يصبح وزيرا، والموضوع أكبر من ذلك"، لافتا إلى أنه "من خلال التصريحات السعودية نرى أن المطلوب أكثر من استقالة وزير أو ربما الحكومة اللبنانية"، سائلا: "هل لبنان قادر على تلبية المطلب السعودي من خلال الصدام مع حزب الله؟ ولمصلحة من استقالة الحكومة؟".

وشدد في حديث الى "صوت كل لبنان" على أن "المطلوب أن تعقد الحكومة اجتماعا في ظل التحديات، لتدرس إن كانت استقالة الوزير جورج قرداحي بداية حل للمشكلة وإن كانت المشكلة فقط في تصريحه"، معتبرا أن "الموضوع أكبر من ذلك". وقال: "لا يجوز لأي فريق، حليفا كان أو غير حليف، أن يحول دون انعقاد مجلس الوزراء".

وأكد "ضرورة بناء أفضل العلاقات مع السعودية وأن تكون العلاقة متينة"، مشددا على أنه يؤيد "حفاظ كل الدول العربية على سيادتها وأولها السعودية التي كانت لها على مر العقود أياد بيضاء في مساعدة اللبنانيين"، طالبا منها "العودة إلى هذا الدور".