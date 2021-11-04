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عناوين الصحف ليوم الخميس 4 تشرين الثاني 2021

4
NOVEMBER
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 الأخبار: خدعة بدل النقل

حملة سعوديّة على ميقاتي ووزرائه... وحزب الله يصف إجراءات الرياض بـ«العدوان» | المطلوب رأس الحكومة
منازلة بحريّة أميركيّة ـــ إيرانيّة وواشنطن تلوّح بـ«خيارات بديلة» في حال فشل «النووي»
اجتهاد غير مسبوق لـ«اتّهاميّة بيروت»: قرارات المحقّق العدلي قابلة للطعن

 

 


الديار: الأسد تلقى دعوة رسمية لزيارة الإمارات... والمطالب السعودية مستحيلة ولا حلول
٨ آذار لعون وميقاتي: قرداحي خط احمر ولا للاعتذار من الرياض ببيان حكومي
الإضرابات تشمل القطاع العام وأزمة نفايات... قيادات وازنة تشكك باجراء الانتخابات

 

 

 


نداء الوطن: مؤسّسات الدولة تتحلّل... وكرة "العصيان الوظيفي" تتدحرج
ميقاتي يحزم أمره: على قرداحي الاستقالة "بتهذيب"!

 

 

 

البناء: مواجهة بحرية إيرانية – أميركية في بحر عمان… وموسكو تدافع عن لبنان… والسعودية لربط نزاع / ميقاتي العائد بزخم دولي لمشاورات ترسم خريطة طريق لاستعادة الحكومة من دون استفزاز الخليج / دعوات لفكفكة الأزمة الحكومية… والاحتكام للجامعة العربية… وربط استقالة قرداحي بالحل /

 

 

 


النهار: لا إقالة ولا استقالة ولا مجلس وزراء!

 

 

 


اللواء: انتقاد سعودي لميقاتي.. ودعوة أميركية لإبقاء القنوات مفتوحة
الوسيط القطري يلتقي بلينكن قبل التوجه إلى بيروت.. وبكركي لخطوات تعيد العلاقات مع المملكة

 

 

 

الجمهورية: واشنطن لاعادة العلاقات اللبنانية- الخليجية

 

 

 


l'orient le jour: Après Cordahi, des propos fuités de Bou Habib risquent de jeter de l’huile sur le feu

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