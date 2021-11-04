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أسرار الصحف ليوم الخميس 4 تشرين الثاني 2021

4
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مسؤول أمني كبير في دولة آسيوية إن عام 2022 سيحمل حسماً صينياً لوضع تايوان يشبه ما فعلته روسيا في شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أن الكلام الأميركي يشير إلى أن الدعم المتوقع لتايوان هو بتقديم الأسلحة بدلاً من التدخل المباشر

 

خفايا

قال سفير أوروبي إن ما لقيه لبنان من احتضان دولي في الأزمة مع السعودية أكبر بكثير مما لقيته قطر في أزمتها الأشد قسوة، معلقاً لكن قطر صمدت ولبنان مرتبك، مضيفاً أنه بدلاً من أربع سنوات لصمود قطر قد يحتاج لبنان أربعة شهور

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يحاول عدد من المستهدفين بالعقوبات الاميركية تجنب القرارات المرتقبة بحقهم من خلال تزويد دوائر الادارة الاميركية بمعلومات تتعلق بفساد عدد من السياسيين والإداريين ورجال الاعمال.

 

تدور في كواليس إحدى الوزارات الخدماتية صراعات بين أشقاء الوزير وعدد من الموظفين مما يؤدي الى تأخير المعاملات والأذونات.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
استبعد دبلوماسي واسع الاطلاع حدوث انفراج في العلاقات الإيرانية - العربية، واحتمال انعكاس ذلك إيجاباً على لبنان..


غمز
يسعى وزير معني بسحب عملية الـP.C.R من مؤسسة عامة، وإعادته إلى وزارته مما ينعكس سلباً على موارد هذه المؤسسة!


لغز
تخضع الترشيحات للإنتخابات النيابية لتدقيقات دقيقة لدى بعض الأحزاب والقوى السياسية على خلفية كسب أصوات، وليس فقط حجز مقعد نيابي..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

قلق حيال تحوّل البلد الى مربعات متقاتلة سياسياً وطائفياً

عبّر مرجع روحي عن قلق بالغ حيال تحوّل البلد الى مربعات متقاتلة سياسياً وطائفياً ويدفع الشعب اللبناني الثمن الباهظ فيها.

 

دولة تفاجأت بالإجراءات الديبلوماسية التي اتخذت ضد لبنان

نقل وزير بارز عن سفير دولة كبرى قوله بأن بلاده فوجئت بالإجراءات الديبلوماسية التي اتخذت ضد لبنان.

 

كلامٌ "حاسم"... الحكومة باقية

لاحظت جهات سياسية أن مسؤولاً دولياً بارزاً حسم في كلام له أخيراً على هامش مؤتمر دولي أن الحكومة باقية.

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