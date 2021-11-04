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الأخبار: قاسم: التصعيد السعودي «عدوان»... ولا أحد يستطيع ليّ ذراعنا!... رجوع «عدد كبير من مقاومينا» من سورية

4
NOVEMBER
2021
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الأخبار: قال نائب الأمين لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم، إن السعودية «تعمل بطريقة خاطئة جداً، لأن أحداً لا يستطيع ليّ ذراع حزب الله والشعب اللبناني»، مضيفاً أن «لبنان ليس مكسر عصا، ويتعامل مع السعودية بندّية وكدولة مستقلة، ولا نقبل أن تتدخل السعودية بالحكومة».


ووصف قاسم، في مقابلة مع تلفزيون «الإخبارية السورية»، التصعيد السعودي تجاه لبنان بـ«العدوان غير المبرر»، مطالباً المملكة بالاعتذار عنه. ورأى قاسم أنه «من الممكن أن تكمل السعودية عدوانها على لبنان، وليس لدى السعودية أي ضوابط، وهي تريد الانتقام».

 

وعن مجزرة الطيونة، قال قاسم إن «الفتنة التي أُريدت من مجزرة الطيونة صنيعة أمريكية سعودية قامت بها القوات اللبنانية، ولكن حزب الله وحركة أمل أجهضاها لما فيه مصلحة لبنان».

 

أما بالنسبة لملف الحدود البحرية، فأكد قاسم أن حزب الله لا يتدخل في ملف الترسيم، مشيراً إلى أنها مسؤولية الدولة. وقال قاسم إن الحكومة إذا قالت إن العدو الإسرائيلي يعتدي على منطقة متنازع عليها، «نحن كمقاومة سنقوم بواجبنا».

 

وحول سوريا، أعلن قاسم رجوع «عدد كبير من مقاومينا» إلى لبنان، موضحاً أن «عدد من بقي مرتبط بالواقع الميداني». وأشار قاسم إلى أنه «إذا احتاج الواقع الميداني في سوريا حضوراً أكثر أو أقل لنا، سيكون ذلك».

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