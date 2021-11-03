مولوي التقى السفيرة بري في قطر: الجالية اللبنانية في أمان والعلاقات التجارية لن تتأثر

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التقى رئيس "الهيئة الإسلامية - المسيحية للحوار" مالك مولوي السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري في حضور الناشط السياسي فادي عصام ابو جمرا في مقر السفارة في الدوحة.

واكد مولوي وابو جمرا أن "الأزمة اللبنانية - الخليجية مؤذية في شكل كبير للبنان، وللبنانيين على مستوى الداخل والخارج. فعائدات التجارة مع الخليج العربي تتجاوز الثمانين مليون دولار شهريا كما وأن العدد الأكبر من المغتربين اللبنانيين الداعمين لعائلاتهم يعملون في دول الخليج، وعليه فإن لا مصلحة لأي طرف سياسي لبناني في التصعيد والاستخفاف في موضوع يمس جزءا كبيرا من الشعب اللبناني".

وتوجه البيان الصادر عن مولوي وابو جمرا الى الجالية اللبنانية في قطر بـ "ضرورة الإسراع في التسجيل للتصويت في السفارة حيث اكدت السفيرة بري من جهتها على أن كل المعلومات المطلوبة موجودة على صفحات التواصل الاجتماعي للسفارة وانها قد قامت بتسجيل نفسها بالذات للتصويت بالسفارة وهدفها رفع نسبة الناخبين في الدوحة من 2000 الى ما فوق ال 5000 مقيم".

واعتبرت بري من جهتها أن "الإنتصار الأكبر هو أن يقوم المواطن بواجبه وحقه الدستوري في اختيار ممثليه"، كما وأكدت أن "الجالية اللبنانية في قطر في أمان والعلاقات التجارية لن تتأثر مع الأزمة الخليجية فدولة قطر دائما متمايزة ومحبة للبنان وشعبه عبر التاريخ".