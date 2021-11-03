أول تعليق ايراني على الأزمة المستجدّة بين لبنان والسعودية

A + A -

علق مقربون من المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، على الأزمة العاصفة بين السعودية ولبنان، والتي سحبت في إطارها الأولى سفيرها من بيروت، وطردت سفير الثانية من أراضيها، وتبعتها في ذلك معظم الدول الخليجية.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير مقرب من مكتب علي خامنئي.

واعتبر المسؤول الإيراني أن "تحرك الرياض يظهر أن السعوديين "يخسرون أمام إيران على الجبهة الدبلوماسية ويحتاجون إلى بعض النفوذ".

وبينما أظهرت الأزمة أن "السعودية قادرة على "عزل لبنان"، فإنها لن تكون قادرة على عزل "حزب الله"، وفق ما صرح به المسؤول الإيراني".