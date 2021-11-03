الجيش: خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2 / 11 /2021 الساعة 22.22، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة دقيقتين ولمسافة حوالى 315 متراً، وأقدم العناصر على إطلاق قنبلتين مضيئتين باتجاه البقعة البحرية المذكورة.

وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.



وبتاريخ 2/11/2021 اعتباراً من الساعة 05.53 ولغاية الساعة 17.40، تمّ تسجيل خرقَيْن بحريّين معاديَيْن للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 315 مترا.

وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".