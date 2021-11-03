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وزارة الإقتصاد تستحدث ربطة الخبز العائلية بكلفة أقل

3
NOVEMBER
2021
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صدر عن وزارة الإقتصاد ما يلي:

"حرصاً من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام على لقمة عيش المواطن، ونظراً الى ارتفاع أكلاف صناعة ربطة الخبز وبشكل اساسي المازوت وبعض المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، بالإضافة الى كلفة اليد العاملة والتشغيل، أصدر الوزير القرار رقم ٧/ح.ش المتعلق بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني "الابيض" بحيث يكون وزن الربطة الصغيرة 380 غ بسعر ٤٥٠٠ ليرة داخل الفرن و ٥٠٠٠ ليرة في المتاجر، وزن الربطة الكبيرة ٨١٠ غرانا بسعر ٦٥٠٠ ليرة داخل الفرن و ٧٠٠٠ ليرة في المتاجر.

وحيث ان كلفة أكياس النايلون الخاصة بالخبز مرتفعة ومرتبطة بسعر صرف الدولار بالسوق الموازية وهي بحدود ٦٥٠ ليرة للكيس الواحد، ادرج الوزير سلام في القرار وزناً اضافياً للربطة الكبيرة اي ١٢٠٠ غرام بسعر ٩٠٠٠ ليرة داخل الافران و٩٥٠٠ ليرة في المتاجر، وبالتالي أصبح بإمكان العائلات الكبيرة شراء ربطة واحدة بوزن ١٢٠٠ غرام بدلاً من ربطتين بكلفة اجمالية أقل.

ان الهدف الوحيد من هذا الاجراء هو التوفير على المستهلك بالحد من المصاريف غير الضرورية في ربطة الخبز بدءاً من اكياس النايلون حالياً في هذا القرار، والعمل جارٍ لايجاد حلول عملية أخرى للتوفير على المستهلك في ثمن ربطة الخبز."

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