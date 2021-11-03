المساعدون القضائيون يتوقفون عن العمل بدءا من 8 الجاري في العدليات كافة

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اعلنت لجنة المساعدين القضائيين في بيان، انه "بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة والكارثية التي وصلنا إليها، وحيث أن أفق المعالجات على ما يبدو مقفل، ندعو بدءا من الإثنين المقبل إلى وقف كل الأعمال الإدارية والقلمية في كل الأقلام والدوائر بشكل كامل باستثناء ما يعود إلى المهل القانونية وإخلاءات السبيل فقط، على أن يحدد كل رئيس قلم ما يراه مناسبا بالحد الأدنى من الحضور، التوقف عن ضبط محاضر الجلسات في كل المحاكم بما فيها جلسات الموقوفين، ومراجعة اللجنة التي ستبقي اجتماعاتها مفتوحة في أي أمر طارىء".