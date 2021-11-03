فياض تناول مع شركات مقدمي الخدمات إمكانية تجديد عقودها

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عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض إجتماعاً مع شركات مقدمي الخدمات بحضور رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال حايك وكبار موظفي المؤسسة وقد حضر الإجتماع رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضيان عبد الرضى ناصر وهدى الحاج.

وقد تناول الإجتماع موضوع إمكانية تجديد عقود مقدمي الخدمات والآليات القانونية المطلوبة لذلك.

كما تم شرح مفصل لعمل مقدمي الخدمات وعرض تقارير عن الأعمال المُنجزة من قبلهم لتقييم الآداء لناحية إمكانية السير قُدماً بأعمالهم،

وأشار وزير الطاقة الى ضرورة تفعيل عمل مقدمي الخدمات وتوسيع نطاق خدماتهم ضمن الأُطر القانونية لضمان تسيير المرفق العام بشكل أفضل خدمة للمواطن وحرصاً على الأموال العامة وعلى نوعية الخدمة.