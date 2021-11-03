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وزير الثقافة بحث مع المستشار الثقافي الإيراني في التعاون وتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين

3
NOVEMBER
2021
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التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه بالوزارة، المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الدكتور عباس خامه يار، وتناول البحث سبل التعاون الثقافي بين البلدين.

وسلم خامه يار وزير الثقافة دعوة لزيارة ايران، ورسالة تهنئة من نظيره الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، فشكر المرتضى للمستشار الثقافي اهتمام بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين على الصعد الثقافية والفنية والفكرية.

من جهته، أكد خامه يار أن "إيران التي وقعت اتفافيات تعاون مع الجمهورية اللبنانية قبل سته عقود، ترغب بتطوير الاتفاقيات الثقافية ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الثقافية بما يتلاءم وروح التطور التقني والعصري".

وتخلل اللقاء الإتفاق على إقامة اسبوع ثقافي لبناني في ايران في أقرب فرصة، وبعد أن تتحسن الظروف الصحية في كلا البلدين لجهة تفشي وباء كورونا، على أن يزور المرتضى الجمهورية الإسلامية في الفترة المقبلة للتحضير لهذا الإسبوع الثقافي الذي سيقام تتويجا للبرنامج التنفيذي ومذكرة التفاهم والتعاون الثقافي الموقعة في العام 2001 بين البلدين.

ثم عرض وزير الثقافة مع خامه يار مجالات التعاون بين البلدين على صعيد التنقيب عن الآثار وإدارة المتاحف والمكتبات الوطنية والمسرح والفنون التشكيلية والموسيقى ونشر الكتب، فضلا عن البث الإلكتروني من خلال منصات وزارتي الثقافة في كلا البلدين، وجرى الإتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعاون في المقبل من الشهور.

وبعد عرض شامل لآخر التطورات في الساحتين الثقافيتين في كل من لبنان وإيران، تبادل المرتضى وخامه يار الهدايا التذكارية.

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