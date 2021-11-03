حماية المستهلك ضبط بحق صاحب فرن يتلاعب بوزن ربطة الخبز

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نظّمت مديرية في وزارة الاقتصاد والتجارة محضر ضبط في حق صاحب أحد الافران الكبرى في جبل لبنان بسبب تلاعبه بوزن ربطة الخبز اللبناني مع وجود نقص يتراوح بين ٤٠ و٦٠ غراما في الربطة.

ومن ناحية اخرى، تابعت المديرية جولاتها على المولدات الكهربائية الخاصة للتأكد من الالتزام بتركيب العدادات للمشتركين، كما بالسعر الرسمي للكيلوواط وفق التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. وفي السياق، تم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، مع اخذ تعهدات من اصحاب المولدات باستكمال تركيب العدادات قبل انقضاء المهلة الزمنية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. وستتابع مديرية حماية المستهلك جولاتها للتثبت من الالتزام بالتعهدات.