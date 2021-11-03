مدير مستشفى الراسي الحكومي ناشد اهالي عكار وقاطنيها أخذ اللقاح

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أعلن مدير مستشفى عبد الله الراسي الحكومي - حلبا الدكتور محمد خضرين في بيان، أن "لقاح وباء كورونا اصبح موجودا في المستشفيات ومتاحا للجميع"، لافتا الى أننا "مقبلون على فصل الشتاء، وحالات كورونا بدأت بالتفشي والى ازدياد"، مناشدا اهالي عكار وقاطنيها الى "التوجه سريعا وبكثافة الى كل مستشفيات المنطقة لأخذ اللقاحات".



وتمنى خضرين على مستشفيات المنطقة "التعاون لفتح أقسام خاصة بمرضى كورونا، أو أقله وضع اسرة لاستقبالهم، لأن الأسرة في المستشفى الحكومي امتلأت ولم يعد باستطاعتنا إستيعاب المزيد من الحالات".