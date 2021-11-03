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بيان من "التربية" بشأن الطلاب في الخارج

3
NOVEMBER
2021
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه: "عطفا على التعميم رقم 23/م/2021 الموجه إلى الطلاب اللبنانيين الموجودين في الخارج، لجهة التقدم بطلباتهم إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج ،من اجل الإستفادة من المنح المالية وفاقا للمرسوم رقم 7357 القاضي بقبول هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ( الريجي )، والمقدمة حصرا لمساعدة الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة"
 
تلفت وزارة التربية والتعليم العالي الطلاب الراغبين بالإستفادة من هذه المساعدات ، إلى ضرورة التريث في تقديم الطلبات ، ومتابعة ما يصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين حول آلية تنفيذ هذا الموضوع ، خصوصا وانها الجهة المخولة استقبال الطلبات عبر السفارات والبعثات الديبلوماسية المنتشرة في الخارج
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