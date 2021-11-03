لبنانية تنضم لإدارة بايدن كمستشارة خاصة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعيين اللبنانية سارة منقارة كالمستشارة الخاصة للولايات المتحدة لشؤون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

منقارة قالت في مقابلة مع CNN: "سُبع سكان العالم - مليار شخص - هم أشخاص ذوو احتياجات خاصة. وإذا لم نفكر في هذا المجتمع عندما نتحدث عن السياسة الخارجية والسياسة بشكل عام، فهذا يعني أننا نتجاهل حقًا 1 / 7 من سكان العالم".

ويذكر أن منقارة فقدن بصرها عندما كانت في السابعة من عمرها وأسست منظمة غير ربحية تدعى "Empowerment" وأكدت لـCNN أنها "تأمل أن تسمح لها خلفيتها كرائدة أعمال بتغيير الأمور في وزارة الخارجية وتقديم منظور جديد".