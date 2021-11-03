living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الزراعة من الاردن: اطلاق مبادرات تجاه لبنان والاولوية للقطاع الزراعي

3
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "المملكة الأردنية أطلقت سلسلة من المبادرات تجاه لبنان والايام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين عمان وبيروت والاولوية للقطاع الزراعي".

كلام الوزير الحاج حسن، جاء خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الاردني المهندس خالد الحنيفات ضمن المباحثات الثنائية الزراعية بين البلدين في العاصمة الاردنية عمان، حيث ترأس الوفد الرسمي اللبناني الذي ضم المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الاردن جورج فاضل ومدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان.

وناقش الطرفان خلال جلسة المباحثات التعاون في المجال الزراعي والحيواني بين البلدين، حيث أكد الحاج حسن عمق العلاقات الاردنية اللبنانية وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات في المجال الزراعي وتذليل العقبات امام التبادل بين البلدين واستمرارية التعاون المشترك.

بدوره، أكد الحنيفات تدعيم سبل التعاون المشترك لخدمة القطاع الزراعي في كلا البلدين بما يضمن انسياب المنتجات الزراعية للبلدين بشكل مباشر ووفق آليات ميسرة. كما اقترح ان يتم دراسة امكانية التعاون في مجال مستلزمات الانتاج الزراعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات التي لم يتم العمل عليها بسبب ازمة كورونا في العام الماضي واستكمال دراسة المواضيع الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

وسيقوم الوزير الحاج حسن والوفد المرافق بزيارات ميدانية للاطلاع على تجارب اردنية متميزة تشمل مختلف نواحي الانتاج النباتي والحيواني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout