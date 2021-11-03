وزير الزراعة من الاردن: اطلاق مبادرات تجاه لبنان والاولوية للقطاع الزراعي

A + A -

أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "المملكة الأردنية أطلقت سلسلة من المبادرات تجاه لبنان والايام المقبلة ستشهد المزيد من التعاون بين عمان وبيروت والاولوية للقطاع الزراعي".

كلام الوزير الحاج حسن، جاء خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره الاردني المهندس خالد الحنيفات ضمن المباحثات الثنائية الزراعية بين البلدين في العاصمة الاردنية عمان، حيث ترأس الوفد الرسمي اللبناني الذي ضم المدير العام للزراعة لويس لحود، المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الاردن جورج فاضل ومدير مكتب وزير الزراعة احمد رمضان.

وناقش الطرفان خلال جلسة المباحثات التعاون في المجال الزراعي والحيواني بين البلدين، حيث أكد الحاج حسن عمق العلاقات الاردنية اللبنانية وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات في المجال الزراعي وتذليل العقبات امام التبادل بين البلدين واستمرارية التعاون المشترك.

بدوره، أكد الحنيفات تدعيم سبل التعاون المشترك لخدمة القطاع الزراعي في كلا البلدين بما يضمن انسياب المنتجات الزراعية للبلدين بشكل مباشر ووفق آليات ميسرة. كما اقترح ان يتم دراسة امكانية التعاون في مجال مستلزمات الانتاج الزراعي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الملفات التي لم يتم العمل عليها بسبب ازمة كورونا في العام الماضي واستكمال دراسة المواضيع الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

وسيقوم الوزير الحاج حسن والوفد المرافق بزيارات ميدانية للاطلاع على تجارب اردنية متميزة تشمل مختلف نواحي الانتاج النباتي والحيواني.