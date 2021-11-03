الجمهورية: مصدر مرافق لميقاتي: اللقاءات مع الأميركيين والأوروبيين تركت انطباعات ايجابية

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الجمهورية: ينتظر ان يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت في الساعات المقبلة من لندن التي عاد اليها مساء امس من غلاسكو. وقال مصدر في الوفد المرافق لـ"الجمهورية" ان رئيس الحكومة عكفَ لدى وصوله الى العاصمة البريطانية على إجراء إتصالات مكثفة لترجمة مجموعة التفاهمات التي انتهت إليها اللقاءات التي أجراها على هامش قمة المناخ مع المسؤولين الدوليين والعرب والخليجيين تحديداً، في محاولة لتثمير الايجابي منها سعياً الى مخرج للازمة القائمة من اي منفذ يمكن ان يؤدي الى حلحلة ما في الموقف السعودي.

وقال المصدر عينه ان اجواء الاتصالات في غلاسكو كانت ايجابية وجدية وان اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بوزير الخارجية الاميركية والمسؤولين الاوروبيين تركت انطباعات ايجابية. واضاف "اننا نحتاج الى من يترجمها في وقت ليس في إمكان اي كان تقديره. واذا كنا نرغب بصدق ترجمتها وتثميرها بسرعة، علينا في المقابل ان ندرك ان البحث عن المخارج للأزمة القائمة صعب وشاق بالنظر الى حدة الغضب السعودي والتضامن الخليجي مع الرياض ولو بنحو متفاوت بين دولة واخرى.