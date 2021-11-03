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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 3 تشرين الثاني 2021

3
NOVEMBER
2021
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مرجع قيادي في أنصار الله إن تفكك وهزال حكومة منصور هادي يظهر في أنها تذكرت بعد أسبوع أن الرياض سحبت سفيرها من لبنان وأن عليها أن تفعل المثل كيف وأن ذريعة الأزمة عنوانها اليمن، مضيفاً هذا نموذج من سلوك حكومة واجهة لا وجود لها


خفايا

قال مرجع سياسي إنه من سخريات القدر أن يصبح سقف الطموح من الموقف العربي هو أن يتقيد الحكام العرب بالسقف الأميركي لقواعد الاشتباك مع قوى المقاومة بالفصل بين المواجهة معها وبين الحفاظ على الاستقرار في بلدانها والتأقلم مع كون قوى المقاومة فاعلاً سياسياً كبيراً في هذه البلدان

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

لوحظ ان موقف وزير الداخلية من الازمة مع المملكة العربية السعودية خلص الى ضرورة اجراء اصلاحات سريعة، فيما الاصلاحات هي مطلب صندوق النقد الدولي بينما المطالب الخليجية تتعلق بالاصطفافات الاقليمية، ما اعتبرته الاوساط السياسية استكمالاً لموقف وزير الداخلية من احداث الطيونة عندما سارع الى تبني نظريات القنص خلافاً لتحقيقات الجيش.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
نأت دولة كبرى عن القيام بأي اتصال مع عاصمة توترت العلاقات معها، مما أثار دهشة بعض المسؤولين..


غمز
يلتزم وزراء «الثنائي» بالصمت المطلق، مع كلمة سرّ شخصية، التمسك بالوزير، الأزمة!


لغز
تتأرجح المعلومات حول مصير قاضٍ أثار لغطاً واسعاً، بين هبة ساخنة، وهبة باردة، تجعل الأولوية الآن لإصدار القرار الظني..

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