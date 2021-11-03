الديار: البيطار: لن أتراجع!

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

قضائيا، التقى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في مكتبه في قصر العدل، يوم امس وفدا من أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت. ونقل عن المحقق قوله خلال اللقاء «لن أتراجع عن ملف مرفأ بيروت إلا إذا تم إستبعادي بالسبل القانونية المتاحة.» وأكّد البيطار للأهالي على أنه يتابع التحقيق بكل جوانبه بالتوازي و»إن مسألة الإستنسابية غير صحيحة فالتحقيق يستدعي كل من وصلت إليه مراسلة حول ملف المرفأ واطلع عليها». وتابع إن «بعض المدعى عليهم قرروا إتهامي بمعالجة جانب واحد من الملف مؤكدًا على أن هذا الأمر غير صحيح كما أنه لا يمكن الكشف عن التحقيق لأنه سري.»

وأضاف: «إن الضغوطات أو التهديدات لن تدفعني للعودة إلى الوراء.»