درغام: ما تقوم به دول الخليج ليس أسلوبا للتعاطي

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كشف النائب في تكتّل لبنان القوي أسعد درغام في حديث له عبر شاشة ال OTV أنّ "الأزمة التي طرأت مع دول الخليج تتعدى تصريح لوزير قبل أن يتم تعيينه، ومن غير المنطقي أن تؤدي الى هذه القطيعة والازمة الديبلوماسية والاجراءات العقابية." وأكمل: "لا يجوز المسّ بالسيادة بالنسبة لنا الأمر محسوم، ما تقوم به دول الخليج، ليس أسلوبا للتعاطي بين الدول الشقيقة". حيث أكّد النائب درغام أنّ المشكلة أكبر من ذلك ومرتبطة بوضع حزب الله، وبالتالي الضغط الممارس على الحكومة سببه الرئيسي هو موقف دول الخليج من حزب الله، وذات صلة بالتطورات من اليمن الى سوريا.

وأردف يقول: "العلاقة السعودية - اللبنانية لم تكن يوما بين دولتين، بل بين المملكة وشخصيات، منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اختصر هذه العلاقة، ثم على أيام الرئيس سعد الحريري."

وختم حديثه أنّه لم يحدث أي تواصل بين المملكة العربية السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها والحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية, حيث أنّ "اجراءات الرياض ودول الخليج تؤثر كثيرا على لبنان، المطلوب من الدول الشقيقة والمملكة لعربية السعودية أن تلعب دورا إيجابيا في هذه المرحلة الصعبة من وضع لبنان."