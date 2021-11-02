حسام زكي: لا مبادرة للجامعة العربية لحل الأزمة الخليجية اللبنانية ولا كلام عن إخراج بيروت من الجامعة

أكد مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، أنه "لا يوجد أي مبادرة من الجامعة حول الأزمة، وأي تحرك يجب أن يعطى فرص للنجاح، وأي تحرك محكوم بالفشل منذ البداية فليس له حاجة، وإنه قد يؤثر سلبًا".
وأشار إلى أنه "لا شيء مضمون في هذه اللحظة، وقد تتطور الأمور، وهناك حرص عربي على أن لا يتم التفريط بهوية لبنان العربية، وهناك معادلة دقيقة، وفي تقديري أنه يجب ان يبدأ سعي حقيقي لمحاولة انهاء الأزمة".
وحول سؤاله، عن وجود كلام عن اخراج لبنان من الجامعة العربية، أكد أنه "لا يوجد أي كلام حول اخراج لبنان من الجامعة، وهذا الكلام في الاعلام"، كاشفًا أن "النصيحة التي تم توجيهها للبنان عبر القنوات الدبلوماسية، هي التعامل مع هذه الازمة يجب أن يأخذ بالاعتبار ان لبنان يمر بمرحلة صعبة، وهي تحدد تكوينه الاقتصادي، وهناك انتخابات قادمة، وكل هذه الأمور تجعل لبنان يحسب حسابه، ويرى من هي الجهات التي يريد أن يتواصل معها".