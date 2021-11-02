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بوحبيب ينفي: اتمنى من الصحيفة أن تساعدنا على حل هذه الازمة بدل نشر سرديات مجتزأة

2
NOVEMBER
2021
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صدر عن وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بيان جاء فيه: "توضيحا" لما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود تسجيلات صوتية للقاء صحفي كان مقررا" موعده قبل نشوء الازمة الحالية نهار الخميس الماضي بتاريخ ٢٨ تشرين اول ٢٠٢١، يهمني التأكيد بأن هدف هذه المقابلة كان السعي لفتح باب الحوار وإزالة الشوائب بغية اصلاح العلاقة مع المملكة العربية السعودية واعادتها الى طبيعتها، وهو الهدف الذي أعمل جاهدا" لاجله. وكنت اتمنى من الصحيفة الكريمة  أن تساعدنا على السعي لحل هذه الازمة  بدل نشر سرديات مجتزأة ومغلوطة تصب الزيت على النار لتأجيج محاولات مد جسور التلاقي، علما" أننا سنصدر توضيحا" مفصلا" حول الموضوع".


وأضاف: "نأمل من كافة وسائل الاعلام ان تكون وسيلة للتقارب لرأب الصدع والمساهمة البناءة في التقريب بيننا وبين الاخوة والاشقاء العرب".

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