living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو حبيب: لبنان لن يسلّم "رأس" حزب الله للسعودية!

2
NOVEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، خلال حديثه عن الخلاف مع السعودية، أنّ «إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة هي الأمر الوحيد المطروح حالياً»، مؤكّداً أنّ «السعودية تملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله».

في السياق، لفت في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز"» إلى أنّنا «أمام مشكلة كبيرة إذا كان السعوديون يريدون فقط رأس حزب الله»، لأنّنا «كلبنان، لا يمكننا أن نعطيهم رأس الحزب»، مشدّداً على أنّ «تصريحات وزير الخارجية السعودي تستهدف حزب الله، لا وزير الإعلام جورج قرداحي وتصريحاته».

وأعلن أنّ «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور الحزب لأنّ هذه مسألة إقليمية»، وأنّ «الحزب لا يهيمن على البلد، وهو مكون لبناني يلعب دوراً سياسياً».

كما أشار إلى أنّ «لحزب الله امتداداً عسكرياً إقليمياً، لكنه لا يستخدمه في لبنان»، مضيفاً: «كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن لدينا واقع».

وقد شدّد بو حبيب، على أنّه «لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها»، معتبراً أن «الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الخلاف».

 

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout