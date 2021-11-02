بو حبيب: لبنان لن يسلّم "رأس" حزب الله للسعودية!

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كشف وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، خلال حديثه عن الخلاف مع السعودية، أنّ «إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة هي الأمر الوحيد المطروح حالياً»، مؤكّداً أنّ «السعودية تملي شروطاً مستحيلة من خلال مطالبة الحكومة بالحد من دور حزب الله».

في السياق، لفت في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز"» إلى أنّنا «أمام مشكلة كبيرة إذا كان السعوديون يريدون فقط رأس حزب الله»، لأنّنا «كلبنان، لا يمكننا أن نعطيهم رأس الحزب»، مشدّداً على أنّ «تصريحات وزير الخارجية السعودي تستهدف حزب الله، لا وزير الإعلام جورج قرداحي وتصريحاته».

وأعلن أنّ «الحكومة غير قادرة على تحجيم دور الحزب لأنّ هذه مسألة إقليمية»، وأنّ «الحزب لا يهيمن على البلد، وهو مكون لبناني يلعب دوراً سياسياً».

كما أشار إلى أنّ «لحزب الله امتداداً عسكرياً إقليمياً، لكنه لا يستخدمه في لبنان»، مضيفاً: «كلنا نريد جيشاً واحداً وبلداً واحداً ولكن لدينا واقع».

وقد شدّد بو حبيب، على أنّه «لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها»، معتبراً أن «الحوار المتبادل بين لبنان والسعودية هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لحل الخلاف».