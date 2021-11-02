محمد غادر منزل ذويه ولم يَعُد.. هل شاهدتموه؟

A + A -

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

محمد ياقوت محمد عابدين (من مواليد عام 1996، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 24-10-2021، منزل ذويه الكائن في محلة القبّة - طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة القبّة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386184-06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.