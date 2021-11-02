عودة بالذّاكرة - فريد هيكل: "كيديّة وتناقض"

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يسجّل اليوم النائب فريد هيكل الخازن تناقضا بارزا؛ فنعود بالذّاكرة عندما حدث خلاف بين وزير الخارجيّة شربل وهبي وصحفّي سعوديّ, انتهى الأمر بالخازن أن يطالب الوزير وهبي بالإستقالة (صورة التّغريدة المرفقة) وأضحت العلاقات مع السّعوديّة وغيرها من دول الخليج في غاية الأهميّة وهي تستدعي اعتذار وهبي, وهذا الحرص الشّديد فقط عندما كان الوزير تابعا لتكتّل لبنان القويّ.

ولكن اليوم, مع تزايد الأزمة, لم يسجّل النائب الخازن أي تصريح أو أيّ تغريدة وذلك عندما أصبح الوزير قرداحي من الكتلة نفسها.

يعتاد النائب فريد هيكل الخازن "التخبيص" حيث أصبحت تتّسم ذاكرته بالنّسيان السّريع, فعمدنا تذكيره بهذه التغريدة, علّه يزين بالمكيال نفسه أو ليجنّبنا التغريدات غير الصّائبة.