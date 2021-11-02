قرداحي: كل الموضوع قيد الدرس..

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أكد وزير الإعلام اللبنانی جورج قرداحي، أنه يدرك تماما ويشعر بمعاناة اللبنانيين في الخارج، وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم، إثر الازمة التي نشبت بين لبنان والسعودية.

و شدد قرداحي على ان المسألة تحوّلت إلى مسألة كرامة وطنية.وفي حديث صحافي، لفت قرداحي إلى أن”كل الموضوع قيد الدرس، وأنه بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو، لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه”.

وأضاف وزير الاعلام اللبناني ”سنجلس أنا ورئيس الحكومة، وسنتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكونت لديه”.