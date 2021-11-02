مكتب نواب الارمن: هبة من السيدة شاكيه كونجيان قرطاسية لألفي عائلة و مساعدات غذائية لأكثر من أربعة ألاف طفل

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في مستهل العام الدراسي، بدأ مكتب نواب الارمن توزيع مساعدة مادية لتأمين القرطاسية واحتياجات أخرى للتلاميذ في مستهل العام الدراسي.

المبادرة ممولة من هبة قدمتها السيدة شاكيه كونجيان من كندا، التي وضعت مبلغًا وأوكلت الى مكتب نواب الارمن في لبنان تأمين توزيعه.

وتم خلال الأسابيع الماضية تسجيل أكثر من ألفي عائلة للإستفادة من هذه المساعدة، التي بدأ توزيعها هذا الاسبوع.

سبق أن قدّمت السيدة شاكيه كونجيان في الأسابيع الماضية و عبر خلية الطوارئ لحزب الطاشناق، حليب و حلويات لأكثر من أربعة ألاف طفلاً.

يستكمل مكتب نواب الأرمن مبادرته بتأمين مساعدات غذائية و إجتماعية و مستلزمات معيشية لتخفيف قدر الإمكان آثار الأزمة الإقتصادية على المواطينين.