رئيس بلدية صيدا عرض مع لجنة سيروب للاحتياجات الخدماتية

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استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في مكتبه في القصر البلدي، وفدا من "لجنة سيروب" المتمثلة برئيسيها محمد ديب الزينو والدكتور عامر صالح وأعضاء اللجنة، وتم البحث في خطة عمل اللجنة وأهدافها.



وعرض الوفد للسعودي "ما تعانيه منطقة "سيروب" من قضايا وإحتياجات تتعلق بتحسين البنى التحتية من أقنية الصرف الصحي وتعبيد الطرقات، لا سيما مع حلول موسم الشتاء والأمطار ووضع النفايات ورفعها، فضلا عن أزمتي إنقطاع التيار الكهربائي والمياه".



السعودي

ونوه السعودي ب"ما تقوم به اللجنة من متابعة احتياجات المنطقة"، واعدا ب"العمل ما أمكن لرفع معاناة الأهالي وتحسين أوضاع منطقة سيروب والإستعانة بإمكانيات إتحاد بلديات صيدا الزهراني".



وشكرت اللجنة السعودي على "اهتمامه وتجاوبه والسعي لإيجاد الحلول الممكنة لتحسين أوضاع سيروب بالرغم من أنها خارج النطاق البلدي لصيدا".