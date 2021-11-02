جمعية عدل ورحمة: للحد من استخدام المخدَّرات

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ضمن مشروع إقليمي يحمل عنوان "إنفاذ القانون والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز والحدّ من المخاطر"، تقوم بتنفيذه شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر إستخدام المخدِّرات - "مينارة"-، نظمت جمعيّة "عدل ورحمة " ورشة تدريب لمدة يومين على المستوى الوطني طالت ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي وأفراد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحد من مخاطر إستخدام المخدِّرات والتهاب الكبد الوبائي.

تناولت ورشة العمل المواضيع التي تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري وتخفيض المخاطر لجهة استخدام المخِّدرات، كما تحديد الاستراتيجيات المتعددة المتعلقة بها، ودور الشرطة الايجابي واجهزة انفاذ القانون في احترام حقوق المتعايشين، والفئات الأكثر عرضة، وكيفية التواصل معهم والحد من المخاطر.

تمحورت المواضيع حول :

- نظرة عامة على فيروس نقص المناعة البشري (الايدز) والمخدِّرات والتهابات الكبد الوبائي.

- البيئة القانونية وحقوق المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة.

- الانتهاكات التي يتعرض لها المتعايشون وكيفية تجنبها (عمل مجموعات).

- مفهوم الحد من مخاطر استخدام المخِّدرات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحد من المخاطر.

- انفاذ القانون، وتسهيل وصول المتعايشين والفئات الأكثر عرضة الى الخدمات.

- استراتيجيات الحد من المخاطر ودور الشرطة في تحويل بيئة مخاطر فيروس نقص المناعة البشري الى" بيئة مواتية " (عمل مجموعات ).

-التعامل مع انتهاكات حقوق النساء المتعايشات مع الفيروس واللواتي يستخدمن مخدِّرات.

- الاختبار اللاحق، تقييم الورشة، وتوزيع افادات المشاركة.

يذكر أن جمعيّة عدل ورحمة تتابع وترافق الأشخاص الذين كانوا مرتهنين للمخدِّرات من خلال " العلاج بالبدائل" في مركزها: بيت الإيواء- الرابية.